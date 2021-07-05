Русский
$ 27,41
32,41
  1. Новини України

Санкції РНБО проти контрабандистів: 174 компаніям заблокували активи

5 липня 2021 10:59

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Підприємствам заборонили брокерську діяльність і використовувати склади митниці

В Україні всім 174 юридичним особам-фігурантам, які опинилися під санкціями РНБО, заблокували активи.

Реклама

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Зазначається, що у 20 підприємств під санкціями забрали дозвіл на брокерську діяльність, ще у п'яти – на використання митних складів, а три підприємства виключені з переліку місць доставки.

Нагадаємо, Україна ввела санкції проти десяти людей, причетних до контрабанди. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Ради національної безпеки.

Не пропусти!
Шість доводів, чому виступ України на Євро-2020 – це круто
Україна домоглася на Євро-2020 історичного досягнення

Крім того, президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства трьох осіб. Двоє з них виявилися під санкціями РНБО за причетність до контрабанди.

Реклама

Дивіться інші новини України та світу в останньому випуску "Сьогодні":

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Вершкове масло без масла. Що продають українцям – результати експертизи (відео)
Вершкове масло без масла. Що продають українцям – результати експертизи (відео)Україна
Українське судно подало сигнал лиха в Чорному морі – ексклюзивні подробиці від капітана (оновлено)
Українське судно подало сигнал лиха в Чорному морі – ексклюзивні подробиці від капітана (оновлено)Росія
Обережно, шахраї! Як аферисти наживаються на виплатах пенсій (відео)
Обережно, шахраї! Як аферисти наживаються на виплатах пенсій (відео)Україна
"Для нього росіяни – брати". У Києві через співпрацю з Дорном постраждав магазин (відео)Україна
Смерть після щеплення Pfizer у Вінниці. Названа причина
Смерть після щеплення Pfizer у Вінниці. Названа причинаІнші регіони
Липневі сюрпризи долара – що далі
Липневі сюрпризи долара – що даліФінанси

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти