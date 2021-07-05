Санкції РНБО проти контрабандистів: 174 компаніям заблокували активи

В Україні всім 174 юридичним особам-фігурантам, які опинилися під санкціями РНБО, заблокували активи.

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Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Зазначається, що у 20 підприємств під санкціями забрали дозвіл на брокерську діяльність, ще у п'яти – на використання митних складів, а три підприємства виключені з переліку місць доставки.

Нагадаємо, Україна ввела санкції проти десяти людей, причетних до контрабанди. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Ради національної безпеки.

Крім того, президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства трьох осіб. Двоє з них виявилися під санкціями РНБО за причетність до контрабанди.

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