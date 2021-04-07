В Україні зафіксували 800 "побічок" від вакцини: скільки серйозних повідомлень?

Державний експертний центр збирає картки-повідомлення про несприятливі події після імунізації

З початку кампанії з вакцинації в Україні до Державного експертного центру надійшло понад 800 карт-повідомлень про т.зв. "несприятливі події після імунізації" проти COVID-19.

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Про це повідомляється на сторінці Центру.

Загалом у період з 24 лютого до 4 квітня до Центру надійшло 816 повідомлень про побічні ефекти, які виникли в ході вакцинації. Переважна більшість з них – несерйозні (99,1%).

У 94,73% випадків прояви НППІ були передбаченими, тобто відповідали наявній інформації в інструкції для медичного застосування, повідомляє Центр.

Нагадаємо, під час вакцинації в Україні фіксувалися летальні випадки. Так, в Одеській області раптово померла військовослужбовець, яка за два дні до того отримала щеплення від коронавірусу.

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Однак за результатами судмедекспертизи, смерть настала через гостру серцево-судинну недостатність. У неї також виявили атеросклеротичний кардіосклероз.

Момент смерті військової потрапив на відео. На кадрах видно, як жінка розмовляє з кількома людьми, потім робить декілька кроків і падає обличчям вниз:

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