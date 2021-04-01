В Україні зафіксували ще один штам коронавірусу

Проти цього штаму вакцина виявилася менш ефективною

У двох областях України зафіксували південноафриканський штам коронавірусу.

Реклама

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Вчора ввечері отримали дані з Лондона. По всіх областях він (британський штам. – Ред.) зафіксований. Більш того, у двох областях південноафриканський штам. Це два штами, які є агресивнішими", – сказав голова МОЗ.

При цьому міністр не уточнив, у яких саме областях з'явився новий штам.

Нагадаємо, південноафриканський штам ковіду "перемагає" вакцину – створені препарати виявилися на 30% менш ефективними проти цієї мутації.

Як відомо, на території України циркулює понад 30 генотипів коронавірусу. Найнебезпечнішим залишається британський штам. Ця мутація втричі заразніша, агресивніша і вражає молодих людей.

Реклама

Саме з британським штамом пов'язане підвищення показників смертності від COVID-19 в Україні та інших країнах.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус мутує

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама