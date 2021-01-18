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В Україні зафіксували різкий стрибок смертності

18 січня, 20:47

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

У листопаді-2020 кількість померлих порівняно з листопадом-2019 зросла на 35%

В Україні за 11 місяців 2020 року померло 549,17 тис. людей, що на 2,9% більше, аніж за аналогічний період 2019 року, і народилося 268,9 тис. – на 6,2% менше.

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Про це в понеділок, 18 січня, повідомляє Державна служба статистики.

Враховуючи раніше оприлюднені дані, у листопаді минулого року зафіксовано значне зростання кількості померлих порівняно з листопадом позаминулого року – на 35%, до 63,44 тис. осіб.

Новонароджених у листопаді менше порівняно з листопадом позаминулого року на 11,7% – до 21,62 тис.

Жовтень став п'ятим місяцем 2020 року, коли кількість померлих перевищила аналогічні дані 2019 року: перший був червень з 8,4%, другий – серпень з 3,9%, третій – вересень з 15,4%, четвертий жовтень з 17,5%.

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Водночас червневий показник міг бути пов'язаний із незвичайно різким зниженням смертності в травні-2020 року – на 16,9% до травня-2019, і пояснюватися сильними коливаннями в статистиці за травень – червень позаторік.

Тож за підсумками листопада, кількість померлих 2020 року вперше перевищила кількість померлих 2019 року на ту саму дату.

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Згідно з даними Держстату, у цілому населення України на 1 грудня 2020 року становило 41 млн 629,93 тис. людей, що на 292,74 тис., або на 0,7%, менше, аніж рік тому.

Слухайте головні новини понеділка в подкасті "Що сьогодні?" від 18 січня

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Нагадаємо, місяць тому сайт "Сьогодні" повідомляв, що населення України скоротилося, а смертність досягла рівня 2019-го.

Водночас Міністерство охорони здоров'я заявило, що рівень смертності від COVID-19 в Україні – один з найнижчих в Європі.

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статистика населення нарождуваність смертність Держстат

Джерела: Сьогодні , Інтерфакс-Україна

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