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В Україні зафіксували випадки нового варіанту "Дельти"

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
26 жовтня, 01:05
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Вперше новий варіант "Дельти" зафіксували у Великій Британії
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні вже є випадки нового варіанту штаму коронавірусу "Дельта"/Колаж: Сьогодні
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні вже є випадки нового варіанту штаму коронавірусу "Дельта"/Колаж: Сьогодні

Новий варіант "Дельти" вже зафіксували на території України. Зараз вчені вже завершили дослідження мутації коронавірусу, який вперше виявили у Британії.

Про це в ефірі передачі "Свобода слова на ICTV" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

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Маємо підтверджені випадки

"У п'ятницю наші науковці закінчили дослідження. Ми маємо підтвердження, що мутація "Дельти", яка почалася в Британії, вже є на території нашої країни", — заявив Олексій Данілов.

Пік захворюваності

За словами Данілова, Україна заходить в пік захворюваності, найближчі два тижні "будуть складними".

"Я можу назвати міста: це Львів, Тернопіль, наша Західна Україна. Щобільше, він залазить до Києва", — сказав Данілов.

Критична ситуація в Україні

В Україні продовжує погіршуватися ситуація із захворюваністю на COVID-19. У деяких областях критична ситуація з COVID-ліжками в лікарнях.

Станом на 25 жовтня найбільше хворих у лікарнях в таких областях:

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  • Донецька — зайнято вже 88,9% ліжок (3357 людей госпіталізовано з COVID-19);
  • Запорізька — 83,1% (2547 людей);
  • Харківська — 76,1% (3731 людина).

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  • У Херсонській області розгортають мобільний госпіталь для хворих на COVID-19. Госпіталь буде на спеціально підготовленому майданчику Каховської центральної міської лікарні ім. сім'ї Панкеєвих.
  • У Рівному 57-річний чоловік, у якого діагностували коронавірус, помер прямо на порозі міської лікарні. Пацієнт перебував у вкрай важкому стані.

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