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В Україні зафіксовано перші "побочки" від вакцинації: Ляшко повідомив деталі

26 лютого, 09:29

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У МОЗ розповіли, де були перші випадки побічних ефектів від індійської вакцини

Після початку вакцинації від коронавірусу препаратом Covishield в Україні зафіксовані перші випадки з побічними ефектами. При цьому головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що там нічого серйозного. Про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

"Станом на 25 лютого надійшли перші повідомлення про несприятливі події після імунізації. Таких у нас повідомлень сім, вони всі несерйозні", – сказав він.

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За його словами, один випадок "побочки" від вакцинації був зафіксований у Чернігівській області та шість – у Черкаській.

Ці повідомлення надходять до державного експертного центру, кожен випадок аналізується.


"Хотів би, щоб до цього ставилися серйозно, але не потрібно розганяти ніякої паніки, тому що це передбачено інструкцією виробника. Ми всі несприятливі події відстежуємо", – підкреслив Ляшко.

Як відомо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація препаратом Covishield. Всього у першій партії було привезено 500 тис. доз вакцини і її вже розвезли по всіх областях. За перші два дні щеплення отримали 1338 осіб. Читайте детальніше про вакцинацію в Україні.

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вакцинація вакцина Віктор Ляшко

Джерело: Сьогодні

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