В Україні зафіксовано вибухові темпи захворюваності на COVID-19

За останній тиждень кількість нових випадків коронавірусної хвороби в Україні зросла на 68%

За прогнозами KSE вже через тиждень захворюваність в Україні буде переважати над середньоєвропейським рівнем. Колаж: "Сьогодні"

У світі ситуація з коронавірусною хворобою стабілізується досить повільними темпами. У більшості країн все ще досить високі показники (як це фіксувалося восени минулого і навесні поточного року). А в Україні Київська школа економіки констатує на цьому тижні початок нової спалаху захворюваності на COVID-19.

Про це говориться в дослідженні KSE.

"Нині ми вже увійшли у "вибухові" темпи, співмірні з тими, що ми спостерігали і досі спостерігаємо у багатьох країнах Європи впродовж останніх трьох місяців", – зазначає керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

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За останній тиждень кількість нових випадків ковіду в Україні зросла на 68%, тож за прогнозами KSE, вже через тиждень захворюваність в країні перевищить середньоєвропейський рівень у перерахунку на 100 тисяч жителів.

Наразі найбільш схожими темпами просувається Румунія, де спалах розпочався кілька тижнів тому. Кількість нових випадків коронавірусної хвороби там зростає більш як на 70% за тиждень, а країна встигла вийти на третє місце за рівнем захворюваності в Європі.

Україна перейшла в "жовту зону" карантину

Раніше ми повідомляли, що з четверга, 23 вересня, на всій території України буде встановлено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Кабінет Міністрів дозволив працювати закладам господарювання та освіти навіть у "червоній зоні", але за певних умов.

Що вирішила влада?

Встановити з 00:00 23 вересня "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території всіх регіонів України і застосувати нові обмеження;

епідемічної небезпеки на території всіх регіонів України і застосувати нові обмеження; голови обласних адміністрацій і КМДА повинні забезпечити дотримання нових правил;

правила "жовтої" і "червоної" зон не впливатимуть на роботу компаній, де персонал і відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження недавно перенесеної хвороби.

мають негативний тест або підтвердження недавно перенесеної хвороби. голови ОДА повинні робити більше для вакцинації населення. Зокрема, їм потрібно долучати до цього вчителів, працівників сфери освіти та їхніх родичів. Таке рішення прийняли через те, що в цьому році хворіє все більше дітей.

У "жовтій зоні" діють такі карантинні заходи:

заборонені масові заходи за участю більш як 1 людина на площі 4 кв. метри або з наповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі;

не більше 4 людей за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;

кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю в залі менше двох третин місць або 50% місць у кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри будуть працювати тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.

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