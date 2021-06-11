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В Україні сповільнюються темпи вакцинації від коронавірусу. Дані за добу

11 червня 2021 8:44

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Вакцинація населення триває, у Міністерстві охорони здоров'я розповіли, скільки щеплень зробили за останню добу

За минулу добу, 10 червня, в Україні вакцинували проти COVID-19 54 329 осіб. Це на 1244 менше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Всього від початку кампанії зробили щеплення 1 599 348 осіб. Вакцинацію завершили вже 204 038 осіб – вони отримали дві дози.

Читайте також: Україна отримала ще одну партію COVID-вакцини виробництва компанії Pfizer

Також зазначається, що на сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 672 808 осіб.

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Протягом доби працювали 442 мобільні бригади і 617 пунктів щеплень.

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Раніше ми повідомляли, що Польща масово вакцинує українців на кордоні. Польська влада пропонує українцям, що в'їжджають, знижку на обов'язковий тест за безкоштовне проходження вакцинації від COVID-19

Також нагадаємо, українцям видаватимуть свідоцтво про вакцинацію.

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Дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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