В Україні сповільнюються темпи вакцинації від коронавірусу. Дані за добу

За минулу добу, 10 червня, в Україні вакцинували проти COVID-19 54 329 осіб. Це на 1244 менше, ніж за попередню добу.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Всього від початку кампанії зробили щеплення 1 599 348 осіб. Вакцинацію завершили вже 204 038 осіб – вони отримали дві дози.
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Також зазначається, що на сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 672 808 осіб.
Протягом доби працювали 442 мобільні бригади і 617 пунктів щеплень.
Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr
Раніше ми повідомляли, що Польща масово вакцинує українців на кордоні. Польська влада пропонує українцям, що в'їжджають, знижку на обов'язковий тест за безкоштовне проходження вакцинації від COVID-19
Також нагадаємо, українцям видаватимуть свідоцтво про вакцинацію.
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