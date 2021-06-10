В Україні заборонили білоруський державний телеканал

У Нацраді назвали кілька причин, чому вирішили заборонити трансляцію Білорусь 24

/ Фото: Pixabay

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення заборонити трансляцію в Україні білоруського державного телеканалу "Білорусь 24". Про це повідомляє пресслужба Нацради.

Чому заборонили показувати білоруський телеканал

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Підставою для цього рішення стало розміщення в його ефірі аудіовізуальних творів, заборонених для демонстрації на території України, і фільмів за участі акторів, внесених до "чорного списку" України.

"Певний час ефірне наповнення цього каналу помітно відрізнялося від типових провладних білоруських, оскільки це міжнародна версія, очевидно, вони на це зважали. Але нещодавно нашим моніторингом були зафіксовані порушення", – сказав член Нацради Максим Онопрієнко.

На чому попалася "Білорусь 24"

У період з 19 по 22 травня на каналі транслювалися передачі за участі російського артиста Олега Газманова, ведучого Бориса Щербакова і російської співачки Ольги Кормухіної.

21 травня транслювався сюжет у програмі "Панорама" під назвою "Український слід у спробі держперевороту у Білорусі", в якому звучали висловлювання зневаги на адресу батальйону "Донбас" – військове формування було названо "каральними батальоном".

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У сюжеті за 22 травня під назвою "Зеленський відмовив росіянам у праві вважатися корінним народом" поширювалася недостовірна інформація, яка дезінформує аудиторію. Прозвучали звинувачення у відмові України на законодавчому рівні захищати права національних меншин. Такий контент містить елементи розпалювання національної ворожнечі.

"Таким чином, регуляторний орган ухвалив рішення про вилучення телеканалу "Беларусь 24" із переліку дозволених для ретрансляції", – заявили в Нацраді.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у квітні держканал Білорусі поширював фейки про злидні в Україні.