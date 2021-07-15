В Україні заборонили продавати ліки дітям

Тепер не те що в аптеці, але і по інтернету не вийде затаритися пігулками – кур'єр не віддасть їх малолітньому покупцеві

Малолітні тепер не зможуть купити пігулки. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №5122 про заборону продажу лікарських засобів дітям. Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому пленарному засіданні.

У чому зараз проблема

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Автори документа посилаються на дані медиків про те, що останніми місяцями в Україні розвинулася тенденція суїцидальних нахилів серед молоді. І якщо раніше діти вживали медикаменти несвідомо, то зараз вони розуміють, що роблять.

Є багато факторів, які підштовхують дітей до скоєння самогубств, наприклад, онлайн-ігри в соцмережах, неадекватне сприйняття свого місця в соціумі, занижена самооцінка, нещасна любов та інше. І якщо доступ дітей до інтернету проконтролювати майже нереально, то обмежити вільний доступ неповнолітніх до ліків в аптеках державі під силу.

Що передбачає новий закон

Тепер заборонено продавати ліки (у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних систем дистанційним способом) дітям до 14 років.

Законом заборонена і доставка лікарських засобів дітям.

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Якщо продавець в аптеці (або кур'єр при доставці) сумніваються у віці малолітнього покупця, повинні вимагати документ, що підтверджує вік. У разі відмови – ліки не продаються.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в лютому в Боярці дві семикласниці отруїлися пігулками. Одну дівчинку не вдалося врятувати, а інша школярка потрапила до лікарні. За версією поліції, подруги побачили в одній з соцмереж відеочелендж, де пропонувалося випробувати дію ліків на собі.