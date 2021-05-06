В Україні запускають COVID-паспорти: Степанов назвав терміни

Міністерство охорони здоров'я України працює над впровадженням COVID-сертифікатів – документа, в якому будуть дані про вакцинацію, ПЛР-тести або одужання від COVID-19.

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Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Такий COVID-паспорт буде створений з урахуванням вимог міжнародних аналогів – наприклад, Digital Green Certificate Єврокомісії і Smart Vaccination Certificate ВООЗ, що дозволить українцям вільно і безпечно подорожувати під час пандемії коронавірусу.

"Вважаю, що нам це треба запускати всередині країни в максимально стислі терміни, якщо не в червні, то щоб із 1 липня він у нас на повну запрацював", – заявив Степанов під час внутрішньої презентації.

Дані до COVID-сертифікатів вноситимуться через електронну систему охорони здоров'я, а сам сертифікат можна буде отримати у лікаря або через додаток чи портал "Дія".

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До впровадження таких документів для подорожі за кордон українці, які отримали дві дози вакцини, можуть отримати паперове Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

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"Моє бачення – нам потрібно дати можливість внести всі необхідні дані, зробити свій український сертифікат, який потім буде інтегрований з сертифікатами ЄС", – говорить Максим Степанов.

За його словами, під час запуску внутрішнього COVID-сертифіката його власники отримають переваги, завдяки яким українці будуть зацікавлені в тому, щоб перевірятися на COVID-19 при перших же симптомах і не займатися самолікуванням.

"Як ви знаєте, у нас є проблема самолікування. Є велика кількість людей, про яких ми не знаємо – хворіли вони на COVID-19 чи ні. Якщо у них була легка форма хвороби, вони сиділи вдома, не ходили до лікаря і не робили тести", – вважає голова МОЗ.

Нагадаємо, в березні Україна домовилася з Єврокомісією про співпрацю в забезпеченні сумісності українського і європейського COVID-паспортів.

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А минулого тижня ЄК офіційно рекомендувала країнам – членам ЄС послабити обмеження на в'їзд до Євросоюзу, вперше запропонувавши впустити іноземних туристів.

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