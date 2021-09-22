В Україні запускають систему оповіщення для пошуку зниклих дітей

Соціальна мережа Facebook в партнерстві з ювенальної поліцією, кіберполіцією та Міністерством цифрової трансформації запускає в Україні інструмент для оповіщення про зниклих дітей – AMBER Alert. У жовтні 2016 року така оповіщення в США врятувало дитині життя.
Про це повідомляє прес-служба Мінціфри.
"Коли зникає дитина, найважливіше, що ми можемо зробити, — якомога швидше поінформувати про це громадськість. Сподіваємося, що надаючи потрібну інформацію потрібним людям у потрібний час за допомогою сповіщень AMBER у Facebook, допоможемо зниклим дітям якнайшвидше повернутися до своїх сімей", – розповіла керівник відділу довіри і безпеки Facebook Емілі Вачер.
У разі зникнення дитини Facebook поширить оповіщення AMBER серед користувачів соцмережі саме в тих зонах пошуку, де його/її бачили в останній раз.
Ці повідомлення будуть містити детальну інформацію та фотографію дитини. Користувачі соцмережі зможуть отримати всі деталі про зниклого / зниклої, а також поділитися ними з друзями на платформі.
"Під час розшуку вирішальною може стати кожна хвилина. Тож ми вітаємо впровадження сервісу AMBER Alert в Україні. І сподіваємося на небайдужість та допомогу всіх користувачів Facebook", – зазначив глава Національної поліції України Ігор Клименко.
Відзначимо, що в жовтні 2016 року таке оповіщення було опубліковано про 4-річну дівчинку, викрадену у Флориді, США. Кейтлін Браун, анестезіолог лікарні Baptist East Hospital в Мемфісі, була на обідній перерві, коли дізналася про зниклу дитину після того, як побачила оповіщення в Facebook. Її швидкі дії допомогли врятувати дівчинку.
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