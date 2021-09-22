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В Україні запускають систему оповіщення для пошуку зниклих дітей

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
22 вересня, 20:44
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Facebook буде поширювати серед користувачів оповіщення про дітей, які зникли неподалік
Шанси знайти дитину збільшуються, якщо почати пошук протягом перших 24 годи
Шанси знайти дитину збільшуються, якщо почати пошук протягом перших 24 годи / Фото: Колаж: Сьогодні

Соціальна мережа Facebook в партнерстві з ювенальної поліцією, кіберполіцією та Міністерством цифрової трансформації запускає в Україні інструмент для оповіщення про зниклих дітей – AMBER Alert. У жовтні 2016 року така оповіщення в США врятувало дитині життя.

Про це повідомляє прес-служба Мінціфри.

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"Коли зникає дитина, найважливіше, що ми можемо зробити, — якомога швидше поінформувати про це громадськість. Сподіваємося, що надаючи потрібну інформацію потрібним людям у потрібний час за допомогою сповіщень AMBER у Facebook, допоможемо зниклим дітям якнайшвидше повернутися до своїх сімей", – розповіла керівник відділу довіри і безпеки Facebook Емілі Вачер.

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У разі зникнення дитини Facebook поширить оповіщення AMBER серед користувачів соцмережі саме в тих зонах пошуку, де його/її бачили в останній раз.

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Ці повідомлення будуть містити детальну інформацію та фотографію дитини. Користувачі соцмережі зможуть отримати всі деталі про зниклого / зниклої, а також поділитися ними з друзями на платформі.

"Під час розшуку вирішальною може стати кожна хвилина. Тож ми вітаємо впровадження сервісу AMBER Alert в Україні. І сподіваємося на небайдужість та допомогу всіх користувачів Facebook", – зазначив глава Національної поліції України Ігор Клименко.

Відзначимо, що в жовтні 2016 року таке оповіщення було опубліковано про 4-річну дівчинку, викрадену у Флориді, США. Кейтлін Браун, анестезіолог лікарні Baptist East Hospital в Мемфісі, була на обідній перерві, коли дізналася про зниклу дитину після того, як побачила оповіщення в Facebook. Її швидкі дії допомогли врятувати дівчинку.

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