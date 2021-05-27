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В Україні запустили інтерактивну карту вакцинації – де можна зробити щеплення (відео)

27 травня, 21:37

Віталій Семченко Віталій Семченко

Карту створила громадська організація, і її автори запевняють, що дані публікуються Національною службою здоров'я й оновлюються автоматично

В Україні з'явилася інтерактивна карта вакцинації від коронавірусу.

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Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

На ній можна знайти пункт імунізації, який розташований найближче до дому. Також там зазначається, скільки вакцини використано в тому чи іншому пункті.

Відео: Сьогодні

Карту створила громадська організація, і її автори запевняють, що дані публікуються Національною службою здоров'я й оновлюються автоматично.

Охочих отримати щеплення від коронавірусу в списку очікування – майже 600 тис. осіб.

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"До антикорупційного штабу регулярно звертаються зі скаргами на порушення в процесі вакцинації. Це і вакцинація в порушення етапів визначених МОЗ, і недотримання соціальної дистанції, і надмірна утилізація вакцин. Відтепер кожен українець має можливість побачити наявні пункти вакцинації і статистику використання вакцин, а також повідомити про порушення, на яке обов'язково відреагують наші юристи", – зазначив виконавчий директор ГО "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик.

Нагадаємо, сьогодні в Україну доправили 500 доз вакцини Janssen виробництва компанії Johnson & Johnson.

Також повідомлялося, що Україна отримає 50 млн євро на проведення вакцинації від коронавірусу. Кошти надасть Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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