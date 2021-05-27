В Україні запустили інтерактивну карту вакцинації – де можна зробити щеплення (відео)

В Україні з'явилася інтерактивна карта вакцинації від коронавірусу.
Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".
На ній можна знайти пункт імунізації, який розташований найближче до дому. Також там зазначається, скільки вакцини використано в тому чи іншому пункті.
Карту створила громадська організація, і її автори запевняють, що дані публікуються Національною службою здоров'я й оновлюються автоматично.
Охочих отримати щеплення від коронавірусу в списку очікування – майже 600 тис. осіб.
"До антикорупційного штабу регулярно звертаються зі скаргами на порушення в процесі вакцинації. Це і вакцинація в порушення етапів визначених МОЗ, і недотримання соціальної дистанції, і надмірна утилізація вакцин. Відтепер кожен українець має можливість побачити наявні пункти вакцинації і статистику використання вакцин, а також повідомити про порушення, на яке обов'язково відреагують наші юристи", – зазначив виконавчий директор ГО "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик.
Нагадаємо, сьогодні в Україну доправили 500 доз вакцини Janssen виробництва компанії Johnson & Johnson.
Також повідомлялося, що Україна отримає 50 млн євро на проведення вакцинації від коронавірусу. Кошти надасть Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).
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