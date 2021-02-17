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В Україні запустили сайт про вакцинацію від COVID-19: чим корисний ресурс

17 лютого, 15:02

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

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В Україні з'явився портал про вакцинації від коронавірусу, на якому можна подивитися повну інформацію про щеплення, які незабаром почнуть робити українцям та як відбуватиметься вакцинація в Україні.

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Розповідаємо, про що можна буде дізнатися на ресурсі.

Про етапи вакцинації

Очікується п'ять етапів. Насамперед хочуть ввести вакцину людям з надвисоким ризиком інфікування коронавірусом і тим, чия робота критично важлива в умовах пандемії (близько 367 тисяч осіб).

На другому етапі хочуть вакцинувати близько 3 мільйони українців – медичних працівників та персонал лікарень. Також щеплення зроблять жителям будинків догляду за людьми похилого віку та персоналу.

На третьому етапі хочуть вакцинувати вже близько 7 мільйонів українців, які підтримують і захищають життєдіяльність держави.

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На четвертому етапі вакцинувати хочуть близько 11 мільйонів осіб, які підтримують безпеку і життєдіяльність держави. Також вакцинуватимуть співробітників слідчих ізоляторів і місць позбавлення волі, а також ув'язнених.

На п'ятому етапі відбуватиметься вакцинація інших українців.

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Про процес вакцинації

Буде два способи вакцинації від коронавірусу – за допомогою мобільних бригад (якщо доступ до медичних установ буде утруднений) і в спеціальних пунктах.

У кого буде пріоритет у безкоштовній вакцині

Це люди, найуразливіші до COVID-19 або від яких залежить життєдіяльність країни:

  • медичні працівники;
  • військовослужбовці;
  • працівники соціальної сфери;
  • люди, які живуть в установах з надання тривалого догляду;
  • працівники дошкільних установ;
  • люди похилого віку (старше 60 років);
  • працівники важливих структур державної безпеки України;
  • вчителі та інші працівники сфери освіти
  • дорослі (від 18 до 59 років) з супутніми захворюваннями і високим ризиком ускладнень або смерті в результаті COVID-19;
  • ув'язнені і працівники слідчих ізоляторів.

Які вакцини отримає Україна

Українців хочуть вакцинувати щепленнями чотирьох виробників – Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, AstraZeneca, Novavax.

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У тому, що відомо про ці вакцини, – раніше розбирався сайт "Сьогодні".

Також ми писали про те, що Оксфордський університет і шведська компанія AstraZeneca планують дослідити дію на дітей і підлітків своєї вакцини від коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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