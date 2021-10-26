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В Україні запустили реєстр педофілів: кого туди запишуть

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
26 жовтня, 14:57
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Поки що програма працює в тестовому режимі. Доступ матимуть усі правоохоронці
В Україні запустили реєстр педофілів. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні запустили реєстр педофілів. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні в тестовому режимі запустили роботу Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини сексуального характеру стосовно дітей.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

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Суть реєстру

Як стало відомо, суттю цього реєстру є те, щоб убезпечити навчальні заклади, чи медичні заклади, чи інших людей, які працюють із групами дитячих колективів, від того, щоб взяти таку людину на роботу.

Доступ до таких реєстрів матимуть усі правоохоронці.

Реєстр поки що працює в тестовому режимі

Наразі реєстр педофілів працює у тестовому режимі. Міністерство юстиції разом із органами прокуратури та суду наповнює його, вивчаючи особисті справи засуджених за подібні злочини.

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До речі, інформація про злочинців зберігатиметься навіть після відбування покарання.

Станом на 26 жовтня у реєстрі є дані про 171 особу, засуджену в судовому порядку за сексуальні злочини проти неповнолітніх.

Висоцька додала, що внесення нових осіб до реєстру відбуватиметься виключно за рішенням суду. Така процедура запобігає порушенню прав людини та гарантує неупередженість у рішеннях правоохоронців щодо внесення певної особи до цього реєстру.

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