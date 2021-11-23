Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Динамо - Баварія: онлайн Динамо - Баварія: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?
СЬОГОДНІ Новини України

В Україні запустять найдовший залізничний маршрут: куди їде (мапа)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
23 листопада, 17:37
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Укрзалізниця організувала зупинки поїзда на станціях, з яких розпочинаються маршрути до туристичних магнітів
Маршрут поїзда фактично охоплює всю країну / Колаж "Сьогодні"
Маршрут поїзда фактично охоплює всю країну / Колаж "Сьогодні"

Укрзалізниця запускає потяг найдовшим маршрутом Маріуполь — Рахів. Почне працювати він з 12 грудня цього року.

Про це повідомляє "УЗ".

Реклама

Подробиці

У новому графіку руху поїздів, який запускаємо з 12 грудня 2021 року, рекордсменом є поїзд №5/6 Маріуполь – Рахів, стверджую в "УЗ".

Все через те, що:

  • це найдовший маршрут Укрзалізниці. Його загальна протяжність – 1806 км. Це стільки ж, як між Івано-Франківськом та Афінами, столицею Греції;
  • маршрут поїзда фактично охоплює всю країну – проходить через Запоріжжя, Дніпро, Білу Церкву, Львів, Івано-Франківськ, поєднує схід та захід. А це означає, що до Закарпаття можуть дістатися пасажири з різних куточків України;
  • маршрут на висоті – його кінцева зупинка знаходиться у високогірному місті України.

Де будуть зупинки

Укрзалізниця для зручності пасажирів організувала зупинки поїзда на станціях Яремче, Татарів, Ворохта, Ясіня та Кваси, з яких розпочинаються маршрути до туристичних магнітів України.

Реклама

Найдовший залізничний маршрут. Фото: "УЗ"
Найдовший залізничний маршрут. Фото: "УЗ"

Нові правила безпечних подорожей

З 21 жовтня в Україні діють нові правила подорожей. Для поїздки в поїздах далекого прямування пасажири повинні мати один із документів, що підтверджує:

  • одержання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;
  • отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);
  • негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту визначення антигену COVID-19 – вони діють 72 години.

Читайте також

  • Україна та Польща збираються запустити надшвидкісні поїздиміж Києвом та Варшавою. Це буде спільний проєкт "Укрзалізниці" та польської сторони.
  • "Укрзалізниця" відновила рейси до Європи. Наразі українці можуть подорожувати до п'яти європейських країн.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Фото дня
Stop Fake
COVID-вакцина впливає на ДНК?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

23 листопада 1991. До чинних грошових норм витрат на харчування чорнобильців додаватиметься від 1 карбованця 12 копійок до 2 карбованців 76 копійок залежно від віку…

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

108 387

захворіло за тиждень в Україні

-21%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.66

Російський рубль (₽)

0.3564

Євро (€)

30.06

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти