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В Україні запрацював закон про заборону куріння: що потрібно знати

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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11 липня, 11:09
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Норми закону мають на меті зменшити привабливість тютюнових виробів
Серед іншого, буде заборонено курити у приміщеннях та на території навчальних закладів, а також у приміщеннях закладів ресторанного господарства.
Серед іншого, буде заборонено курити у приміщеннях та на території навчальних закладів, а також у приміщеннях закладів ресторанного господарства. / Фото: pixabay.com

Відсьогодні, 11 липня, починає діяти заборона на будь-яке куріння у громадських місцях. Так, набувають чинності зміни до статті 13 Закону України №2899-IV щодо захисту населення від шкоди вторинного тютюнового диму.

Про це повідомила в Telegram Верховна Рада України.

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Деталі

Як зазначається, норми закону спрямовані на зменшення привабливості тютюнових виробів, захист від впливу вторинного тютюнового диму, викидів від електронних сигарет та аерозолю тютюнових виробів для нагрівання в публічних приміщеннях тощо.

Зокрема, забороняється відведення місць для куріння в приміщеннях підприємств та установ усіх форм власності, а також вживання тютюнових виробів та використання пристроїв для споживання тютюну, зокрема, електронних пристроїв для нагрівання тютюну, електронних сигарет, кальянів, зокрема, кальянів та електронних сигарет, у всіх визначених законом місцях, у тому числі в закладах ресторанного господарства та приміщеннях підприємств.

Використання з 11 липня буде заборонено:

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  • у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;
  • у спортзалах та на території спортивних та фізкультурно-оздоровчих майданчиків та закладів фізичної культури та спорту;
  • у приміщеннях та на території навчальних закладів;
  • у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
  • у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
  • у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
  • у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення людей;
  • у приміщеннях гуртожитків;
  • в аеропортах (крім спеціально відведених для цього місць);
  • на дитячих майданчиках;
  • на вокзалах та станціях;
  • на зупинках громадського транспорту;
  • у ліфтах і таксофонах;
  • у місцях загального користування житлових будинків;
  • у підземних переходах;
  • у громадському транспорті та таксі.

Заборона куріння. Інфографіка – Верховна Рада України.
Заборона куріння. Інфографіка – Верховна Рада України.

Як зазначається, за куріння в заборонених законом місцях відповідальність несуть як курці, так і суб'єкти господарювання, у приміщенні чи на території яких вчиняється правопорушення.

За інформацією Держспоживслужби, кожен може подати скаргу на куріння у забороненому законом місці. Зробити це можна дистанційно через сайт Держспоживслужби.

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За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, більшість українців (80%) підтримують заборону куріння тютюнових виробів для електричного нагріву (glo, Iqos) у громадських місцях. Водночас 86% громадян висловилися за збільшення кількості громадських місць, вільних від диму (офіси, приміщення підприємств, готелі).

Які штрафи

Куріння тютюнових виробів там, де це заборонено законом, тягне за собою штраф у розмірі 51-170 гривень. У разі повторного порушення протягом року – 170-340 гривень.

Звичайні організації (крім закладів ресторанів) за порушення заборони на куріння можуть отримати штраф у розмірі 1000 грн. Повторне порушення – 10 000 грн.

Для ресторанів штраф буде в розмірі 3000 грн, а в разі повторного порушення протягом року – 15 000 грн.

Раніше ми писали, що Верховна Рада 16 грудня ухвалила законопроєкт №4358, згідно з яким за куріння кальянів, електронних сигарет і тютюнових виробів для електричного нагріву у громадських місцях і закладах громадського харчування каратимуть штрафами.

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