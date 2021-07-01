Русский
$ 27,23
32,35
  1. Новини України

В Україні запрацювали COVID-сертифікати. Яку інформацію вони містять

1 липня 2021 21:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

COVID-сертифікат свідчитиме не тільки про вакцинацію, а й про одужання від коронавірусу і ПЛР-тест

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 1 липня, Кабінет міністрів опублікував постанову про введення в Україні COVID-сертифікату.

Реклама

Про це йдеться в постанові Кабміну.

Так званий "паспорт вакцинації" відображатиметься в мобільному застосунку "Дія", але можна буде отримати і паперову форму через звернення до лікаря.

У Кабміні зазначили, що цифрові COVID-сертифікати і паперові матимуть однакову юридичну силу.

Яка інформація міститься в COVID-сертифікаті

Український COVID-сертифікат, крім вакцинації, інформуватиме про:

  • повний курс вакцинації від COVID-19;
  • факт одужання від COVID-19.
  • тестування на COVID-19.
Реклама

Згідно з постановою Кабміну, він міститиме в собі наступну інформацію:

  • прізвище, ім'я власника українською мовою;
  • дата народження власника;
  • унікальний номер сертифікату;
  • кінцева дата терміну дії сертифіката.

Зазначимо, що кожному COVID-сертифікату присвоюється унікальний електронний ідентифікатор і формується QR-код.

Не пропусти!
Батько Довбика – про українську мову і перехід нашого футболіста до чемпіонату Росії
Батько Артема Довбика нічого не бачив після голу сина Швеції

Крім того, в мобільному застосунку бачитимете зображення власника сертифіката. Його візьмуть з Єдиного державного демографічного реєстру.

Читайте також: У застосунку "Дія" запустили тестування COVID-сертифікатів. Як приєднатися

Який строк дії сертифіката?

Є кілька типів сертифіката і у кожного свій строк дії:

  • сертифікат з підтвердженням негативного тестування на коронавірус діятиме 72 години від забору матеріалу.
  • сертифікат, що підтверджує завершення курсу вакцинації, діятиме протягом 180 днів з моменту введення останньої дози препарату;
  • сертифікат, що підтверджує одужання від коронавірусу, діятиме також 180 днів від початку хвороби;
Реклама

Раніше міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що Україна введе COVID-сертифікати через 10-14 днів після того, як це зробить Європа.

Про те, які цифрові послуги надаються в додатку "Дія", дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Пенсії та надбавки вирішили збільшити: хто отримає надбавку
Пенсії та надбавки вирішили збільшити: хто отримає надбавкуЕкономіка
Спека спаде, але дощі будуть щодня: прогноз погоди до кінця тижня
Спека спаде, але дощі будуть щодня: прогноз погоди до кінця тижняУкраїна
Україну накриють зливи, град та шквали: синоптик попередила про негоду
Україну накриють зливи, град та шквали: синоптик попередила про негодуУкраїна
Що зміниться з 1 липня: пенсії, податкові перевірки, блокування банківських рахунків і не тільки
Що зміниться з 1 липня: пенсії, податкові перевірки, блокування банківських рахунків і не тількиЕкономіка
"Водій схопився за голову і сів поруч". На Полтавщині авто збило дитину (фото)Інші регіони
Долар обвалився на 22 копійки за добу: курс валют НБУ
Долар обвалився на 22 копійки за добу: курс валют НБУФінанси

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти