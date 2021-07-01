В Україні запрацювали COVID-сертифікати. Яку інформацію вони містять

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У четвер, 1 липня, Кабінет міністрів опублікував постанову про введення в Україні COVID-сертифікату.
Про це йдеться в постанові Кабміну.
Так званий "паспорт вакцинації" відображатиметься в мобільному застосунку "Дія", але можна буде отримати і паперову форму через звернення до лікаря.
У Кабміні зазначили, що цифрові COVID-сертифікати і паперові матимуть однакову юридичну силу.
Яка інформація міститься в COVID-сертифікаті
Український COVID-сертифікат, крім вакцинації, інформуватиме про:
- повний курс вакцинації від COVID-19;
- факт одужання від COVID-19.
- тестування на COVID-19.
Згідно з постановою Кабміну, він міститиме в собі наступну інформацію:
- прізвище, ім'я власника українською мовою;
- дата народження власника;
- унікальний номер сертифікату;
- кінцева дата терміну дії сертифіката.
Зазначимо, що кожному COVID-сертифікату присвоюється унікальний електронний ідентифікатор і формується QR-код.
Крім того, в мобільному застосунку бачитимете зображення власника сертифіката. Його візьмуть з Єдиного державного демографічного реєстру.
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Який строк дії сертифіката?
Є кілька типів сертифіката і у кожного свій строк дії:
- сертифікат з підтвердженням негативного тестування на коронавірус діятиме 72 години від забору матеріалу.
- сертифікат, що підтверджує завершення курсу вакцинації, діятиме протягом 180 днів з моменту введення останньої дози препарату;
- сертифікат, що підтверджує одужання від коронавірусу, діятиме також 180 днів від початку хвороби;
Раніше міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що Україна введе COVID-сертифікати через 10-14 днів після того, як це зробить Європа.
Про те, які цифрові послуги надаються в додатку "Дія", дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":
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