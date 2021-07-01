В Україні запрацювали COVID-сертифікати. Яку інформацію вони містять

COVID-сертифікат свідчитиме не тільки про вакцинацію, а й про одужання від коронавірусу і ПЛР-тест

Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 1 липня, Кабінет міністрів опублікував постанову про введення в Україні COVID-сертифікату.

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Про це йдеться в постанові Кабміну.

Так званий "паспорт вакцинації" відображатиметься в мобільному застосунку "Дія", але можна буде отримати і паперову форму через звернення до лікаря.

У Кабміні зазначили, що цифрові COVID-сертифікати і паперові матимуть однакову юридичну силу.

Яка інформація міститься в COVID-сертифікаті

Український COVID-сертифікат, крім вакцинації, інформуватиме про:

повний курс вакцинації від COVID-19;

факт одужання від COVID-19.

тестування на COVID-19.

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Згідно з постановою Кабміну, він міститиме в собі наступну інформацію:

прізвище, ім'я власника українською мовою;

дата народження власника;

унікальний номер сертифікату;

кінцева дата терміну дії сертифіката.

Зазначимо, що кожному COVID-сертифікату присвоюється унікальний електронний ідентифікатор і формується QR-код.

Крім того, в мобільному застосунку бачитимете зображення власника сертифіката. Його візьмуть з Єдиного державного демографічного реєстру.

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Який строк дії сертифіката?

Є кілька типів сертифіката і у кожного свій строк дії:

сертифікат з підтвердженням негативного тестування на коронавірус діятиме 72 години від забору матеріалу.

сертифікат, що підтверджує завершення курсу вакцинації, діятиме протягом 180 днів з моменту введення останньої дози препарату;

сертифікат, що підтверджує одужання від коронавірусу, діятиме також 180 днів від початку хвороби;

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Раніше міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що Україна введе COVID-сертифікати через 10-14 днів після того, як це зробить Європа.

Про те, які цифрові послуги надаються в додатку "Дія", дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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