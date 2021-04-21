Русский
$ 28,01
33,74
  1. Новини України

В Україні зареєстрували ще одну вакцину AstraZeneca

21 квітня, 02:06

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Найближча партія препарату від коронавірусу з Південної Кореї прибуде в четвер і частина її піде на повторні щеплення

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підписав наказ про реєстрацію вакцини AstraZeneca, яка виробляється на підприємстві в Південній Кореї.

Реклама

Про це глава МОЗ повідомив у Facebook.

"Сьогодні підписав наказ про реєстрацію в Україні вакцини AstraZeneca, яка виготовлена на південнокорейському майданчику", – написав він.

За словами Степанова, це чергова вакцина, яка надійде в Україну в рамках ініціативи COVAX, а найближчу партію в кількості 367 тис. доз препарату очікують вже в четвер, 22 квітня.

Міністр уточнив, що частину цієї партії залишать для щеплення другою дозою тих, хто вже вакцинувалася CoviShield від компанії AstraZeneca.

В тренді
Нічого не порушив, справ не заводили: Тищенко виправдався за вечірку в локдаун
Реклама

Він також нагадав, що вакцини AstraZeneca і CoviShield абсолютно ідентичні.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що вакцина Covishield від AstraZeneca безпечна – в Україні не зафіксували жодних серйозних наслідків після її використання.

Ми також повідомляли, що в Україні 18 квітня розпочалася вакцинація препаратом американської компанії Pfizer.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вакцина Південна Корея коронавірус Максим Степанов AstraZeneca Covishield
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Долар в Україні підскочив вище за психологічну позначку, євро – до максимуму з початку весни
Долар в Україні підскочив вище за психологічну позначку, євро – до максимуму з початку весниФінанси
Жорстоке побиття та спроба зґвалтування у потязі
Жорстоке побиття та спроба зґвалтування у потязі "Маріуполь-Київ": підозрюваний померУкраїна
Банки не хочуть наших грошей? Скільки можна заробити на депозиті в Україні та чи виростуть ставки
Банки не хочуть наших грошей? Скільки можна заробити на депозиті в Україні та чи виростуть ставкиФінанси
Портрети Леніна і тисячі протигазів – в Києві розконсервували бомбосховища, як вони виглядають
Портрети Леніна і тисячі протигазів – в Києві розконсервували бомбосховища, як вони виглядаютьВлада
Ринок палива – наскільки подорожчає бензин до кінця квітня
Ринок палива – наскільки подорожчає бензин до кінця квітняЕкономіка
РФ скупчила біля кордону України найбільшу в історії групу військ: в ЄС назвали цифру
РФ скупчила біля кордону України найбільшу в історії групу військ: в ЄС назвали цифруЄвросоюз

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти