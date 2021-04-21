В Україні зареєстрували ще одну вакцину AstraZeneca

Найближча партія препарату від коронавірусу з Південної Кореї прибуде в четвер і частина її піде на повторні щеплення

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підписав наказ про реєстрацію вакцини AstraZeneca, яка виробляється на підприємстві в Південній Кореї.

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Про це глава МОЗ повідомив у Facebook.

"Сьогодні підписав наказ про реєстрацію в Україні вакцини AstraZeneca, яка виготовлена на південнокорейському майданчику", – написав він.

За словами Степанова, це чергова вакцина, яка надійде в Україну в рамках ініціативи COVAX, а найближчу партію в кількості 367 тис. доз препарату очікують вже в четвер, 22 квітня.

Міністр уточнив, що частину цієї партії залишать для щеплення другою дозою тих, хто вже вакцинувалася CoviShield від компанії AstraZeneca.

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Він також нагадав, що вакцини AstraZeneca і CoviShield абсолютно ідентичні.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що вакцина Covishield від AstraZeneca безпечна – в Україні не зафіксували жодних серйозних наслідків після її використання.

Ми також повідомляли, що в Україні 18 квітня розпочалася вакцинація препаратом американської компанії Pfizer.

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