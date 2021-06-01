В Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca виробництва ЄС

В Україні до кінця тижня прибудуть ще 705,6 тисяч доз препарату – хто отримає щеплення

В Україні зареєстрували вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca європейського виробництва для екстреного медичного застосування.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Препарат створив Оксфордський університет і британсько-шведська компанія AstraZeneca. Препарат роблять у Італії.

AstraZeneca для екстреного застосування вже схвалила ВООЗ, дозвіл на її використання також дали Велика Британія, ЄС, Індія і Канада.

У МОЗ додали, що Україна чекає поставку ще 705,6 тисяч доз вакцини AstraZeneca в кінці тижня. Її використовуватимуть в якості другої дози для тих, хто вже отримав першу. Зокрема, це медики, військові, соцпрацівники, священнослужителі, працівники МВС, СБУ і люди старші 65 років.

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Також другу дозу вакцини отримають українці, які вакцинувалися залишковими дозами або громадські діячі.

Нагадаємо, британська фармакологічна компанія AstraZeneca може стати винною Євросоюзу мільярди євро через ультиматум, який Брюссель поставив їй у суді.

Також повідомлялося, що вакцина AstraZeneca може викликати рідкісний неврологічний розлад.

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