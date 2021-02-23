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В Україні зареєстрували другу вакцину від COVID-19

23 лютого, 15:55

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Pfizer також дозволили для застосування

В Україні зареєстрували другу вакцину від коронавірусу американської компанії Pfizer.

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Про це на брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров'я України та головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Вакцинація в Україні буде добровільною, і вакцинація проводитиметься тільки зареєстрованими препаратами. В Україні зареєстрували два препарати... Це препарат Covishield/AstraZeneca, який виробляється на майданчику Serum Institute of India, а також зареєстрована вакцина Pfizer", – сказав Ляшко.

Нагадаємо, першою була зареєстрована вакцина від коронавірусукомпанії AstraZeneca.

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В рамках програми COVAX Україна отримає від 2,2 до 3,7 млн доз препарату в першому або другому кварталі 2021 року. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти безпосередньо у виробників.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні почнеться вже 24 лютого. 11 автомобілів з вакциною роз'їдуться по регіонах, доставляючи препарати на обласні склади. Також будуть доставлені і шприци для ін'єкцій.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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