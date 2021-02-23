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В Україні "засекретили" ціну на вакцину CoviShield

23 лютого, 15:53

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Компанія-закупівельник зробила все можливе, щоб Україна отримала найкращу ціну

В Україну привезли першу партію вакцини від компанії Oxford/AstraZeneca, проте офіційний закупівельник відмовився назвати ціну, в яку обійшовся препарат Україні. Про це розповідала на брифінгу Тетяна Коротченко, глава британської компанії Crown Agents в Україні, яка є закупівельником "коронавірусних" медичних виробів в нашій країні.

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Вона зазначила, що компанія зробила все можливе, щоб Україна отримала найкращу ціну за вакцину.

"Ми знаходимося під договором про нерозголошення, тому, на жаль, я не можу озвучувати ціни, тому що це частина наших переговорів з постачальником. Можу підкреслити, що вона відповідає задекларованій розробником ціні", – сказала Коротченко.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Україна отримала першу партію вакцини CoviShield компанії AstraZeneca в кількості 500 тис. доз. Раніше компанія заявляла, що вартість її препарату буде 4-5 доларів за дозу. Тим часом головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко розповів, коли почнеться вакцинація.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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вакцина AstraZeneca Covishield

Джерело: Сьогодні

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