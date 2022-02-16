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СЬОГОДНІ Новини України

В Україні завтра різко погіршиться погода: прогноз на 17 лютого

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16 лютого, 17:00
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Пориви вітру сягятимуть до 15-22 метрів за секунду, опади накриють майже всю країну
В Україну йде негода
В Україну йде негода / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні завтра, 17 лютого, ускладниться, очікуються штормові пориви вітру. Крім того, в більшості областей прийдуть дощі.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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"Четвер в Україні буде бурхливим. Південно-західний вітер розгуляється до сильного, до штормових поривів, до 15-22 метрів за секунду", – попередила Діденко.

Крім того, атмосферний фронт принесе 17 лютого в західні, північні та центральні області України дощі. У Карпатах дощ може змішуватися часом із мокрим снігом, опади в горах передбачаються сильні. У східних областях завтра обійдеться без дощів.

На півдні дощі дійдуть до Одещини та Миколаївщини вже аж ввечері. На Херсонщині, Запоріжжі та в Криму буде суха погода.

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Очікується потепління

Температура повітря у четвер буде високою. Навіть вночі вона перевищуватиме нуль градусів, очікується +1+4 градуси.

А вдень передбачається +5+11 градусів, у південній частині весна явно забігатиме поза сезонною чергою, +9+14 градусів.

У східних областях та на північному сході повітря буде свіжішим, вночі від 2 морозу до 2 тепла, вдень 0+4 градуси.

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