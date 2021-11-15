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В Україні "жовтих" може побільшати: в яких регіонах покращилася ситуація з COVID-19

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
15 листопада, 16:57
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Минулої доби в країні від коронавірусу одужали 11 219 людей
14 листопада в Україні підтвердили COVID-19 ще у 10 802 осіб / Колаж "Сьогодні"
14 листопада в Україні підтвердили COVID-19 ще у 10 802 осіб / Колаж "Сьогодні"

В Україні другий тиждень поспіль стабілізується ситуації із захворюваністю COVID-19. Йде зниження основних негативних показників.

Про це повідомили на сайті президента України.

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У яких регіонах покращується ситуація

Луганську та Херсонську область можуть перевести до "жовтої зони" адаптивного карантину, якщо збережеться позитивна динаміка.

Вінницька область на порозі "червоної зони"

Перевищення епідемічної небезпеки відзначається за кількістю виявлених хворих на коронавірус , а також за рівнем госпіталізованих із COVID-19.

Наразі Вінницька область знаходиться у "помаранчевій зоні" карантину.

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Коронавірус в Україні

14 листопада в Україні підтвердили COVID-19 ще у 10 802 людей. Серед них 764 дітей та 132 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізовано 2798 людина, померло 442 особи, одужало 11 219. За весь час пандемії в Україні:

  • захворіла 3 228 441 людина,
  • одужали 2 642 459 людина,
  • летальних випадків – 77 147,
  • проведено ПЛР-тестування – 15246974.

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