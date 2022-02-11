В Україні значно розширилась червона зона карантину: список областей

В Україні знову оновили карантинні зони. Станом на ранок 11 лютого, в червону зону карантину перейшли ще три області.
Про це свідчать дані на сайті МОЗ.
Тепер у червоній зоні п'ять областей, в жовтій – одна, всі решта – у помаранчевій.
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Карантинні зони в Україні
Жовта:
- Полтавська область.
Червона:
- Закарпатська область;
- Рівненська область;
- Івано-Франківська область;
- Луганська облатсь;
- Хмельницька область.
Решта областей та Київ входять до помаранчевої зони карантину.
Карантинні зони в Україні. Фото: скріншот з сайту МОЗ
Що заборонено у червоній зоні:
- робота закладів громадського харчування;
- робота закладів освіти, в яких повністю вакциновано менш ніж 100% працівників;
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів;
- робота закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;
- робота непродовольчих ринків та магазинів;
- робота спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
- проведення масових заходів;
- робота закладів культури.
Обмеження не поширюються, якщо 100% співробітників та відвідувачів установ або учасників заходів будуть повністю вакциновані і матимуть зелений COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту, експрес-тесту на антиген або сертифікат про одужання.
Коронавірус в Україні
За минулу добу, 10 лютого в Україні зафіксовано 41 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, що майже на 500 менше, ніж добою раніше.
Серед нових хворих 3 369 дітей та 1247 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано – 3 936 осіб, летальних випадків – 236, одужало – 20 850 осіб.
Найбільше нових випадків (понад 4 тисячі) зафіксували у Києві та Одеській області.