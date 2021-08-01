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В українських річках знайшли сліди препаратів від COVID-19

1 серпня 2021 18:16

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Така ж проблема є і в інших країнах Європи – залишки препаратів означають, що очисні споруди не справляються

Після початку епідемії коронавірусі в наших водах з'явилися сліди препаратів від ковіду. Колаж "Сьогодні"

Після початку епідемії коронавірусі в наших водах з'явилися сліди препаратів від ковіду. Колаж "Сьогодні"

В українських річках виявили багато залишків медичних препаратів для лікування COVID-19. Речовини знайшли під час аналізу трьох головних річок, води яких використовуються для водопостачання населення – Дніпра, Дністра та Сіверського Дінця.

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Про це заявив заступник міністра екології та природних ресурсів України Михайло Хорєв в ефірі телеканалу "Дім".

Зміни стану води пов'язані з пандемією коронавірусу.

"Ковідних" препаратів дуже багато. Те, що входить саме до "ковідного" протоколу, саме ці речовини зараз у нас у воді. Ми це фіксуємо. Ми ж з вами вживаємо таблетки. Велика кількість людей лікується, і це все потрапляє туди", – акцентував Хорєв.

Однак така проблема не тільки в Україні, а у всій Європі.

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"У Європі відбувається те саме (...) Європейці чітко оцінюють: якщо фармпрепарати трапляються у воді — це значить, що погано працюють очисні споруди. У Європі є й хороші модернізовані очисні споруди, але є й старі", – додав заступник міністра.

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Що ще особливого в наших водах?

  • У річках дуже велика кількість цинку. Однак є припущення, що це взагалі природний стан, тому що такі показники у всіх наших водах.
  • У воді є пестициди, але не у великій кількості.
  • Фіксуються і метали, при цьому в воді практично немає ртуті. І це дуже добре, в Європі з цим постійно борються.
  • Дуже велика проблема – наявність фосфатів, які застосовуються при виробництві миючих засобів. Очисні споруди з ними не можуть впоратися.

Хорєв уточнив, що в порівнянні з країнами Європи "у нас не найгірша ситуація".

Нагадаємо, раніше в США схвалили нові ліки від COVID-19.

А в Індії створили ліки від COVID-19 у вигляді порошку.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться в останньому випуску "Сьогодні":

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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