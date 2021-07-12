В українському селі відкрили сучасні лікарні: як вони виглядають (фото)

В Житомирській області вже створено 14 таких багатофункціональних амбулаторій, які дадуть якісні медичні послуги простим людям

Амбулаторія у Гришковецькій громаді. Фото: facebook.com/vitaliy.bunechko

У Райгородоцькій і Гришковецькій територіальних громадах Житомирської області відкрилися амбулаторії, зведені з нуля у рамках програми президента Володимира Зеленського "велике будівництво".

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

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Всього за півтора року "Великий будівництва" на Житомирщині було створено вже 14 таких багатофункціональних амбулаторій.

Райгородицьку амбулаторію оснастили діагностичним кабінетом, маніпуляційною, стерилізаційною, кабінетом щеплень, кабінетом лікаря і кабінетом здоров’я. У приміщеннях встановлене сучасне обладнання та меблі. Простір закладу є доступним для маломобільних груп населення. В амбулаторії працюватимуть 15 медичних працівників.

Амбулаторія у Райгородській громаді

Загальна вартість будівництва амбулаторії склала майже 9 мільйонів гривень. Більшість з цих коштів виділила держава, а місцева влада забезпечила співфінансування в розмірі 10%.

Медичний автомобіль теж є. Фото: facebook.com/vitaliy.bunechko

"Відкриття нової амбулаторії – це дійсно важливий день для села. Завдяки відкриттю амбулаторії у понад 7 тисяч мешканців із Райгородка, Андріяшівки, Бистрика, Кустина, Озадівки та інших прилеглих сіл з’явилася можливість отримання якісних медичних послуг у більш широкому діапазоні та комфортних умовах безпосередньо у себе в громаді. Радіус обслуговування амбулаторії становить майже 18 кілометрів", – розповів Бунечко.

Всередині все сучасно і чисто. Фото: facebook.com/vitaliy.bunechko

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Амбулаторія у Гришковецькій територіальній громаді буде обслуговувати майже 10 тисяч людей. Там працюватиме два сімейних лікарі та лікар-педіатр. До складу амбулаторії входять маніпуляційний та оглядовий кабінети, процедурна, кімната для персоналу, зал очікувань, кабінети щеплень і здорової дитини.

Амбулаторія у Гришковецькій громаді

Крім цього, обидва заклади отримали по новому повнопривідному автомобілю Renault Duster вартістю 480 тисяч гривень для надання допомоги мешканцям віддалених частин громад.

"Первинна медична допомога, за умови наявності відповідного обладнання, а саме таким оснащені нові амбулаторії, дозволяє проводити регулярну профілактику різноманітних захворювань на ранніх стадіях. Це надзвичайно важливо, аби зберегти життя людей і покращити його якість", – зазначив глава області.

Робочий кабінет лікаря. Фото: facebook.com/vitaliy.bunechko

Як повідомляли новини "Сьогодні", нагадаємо, на початку місяця у Борисполі в рамках "Великої будівництва" відкрилося оновлене приймальне відділення районної лікарні.