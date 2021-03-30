В українській армії ще двоє людей померли від COVID-19

Вони були працівниками ЗСУ

У Збройних силах України за останні кілька днів зафіксували два летальних випадки коронавірусної хвороби. Померли працівники ЗСУ.

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Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ в Facebook.

Одна людина лікувалась в центральній міській лікарні Івано-Франківська, інший – в Національному військово-медичному клінічному центрі. Медикам не вдалося врятувати їх життя.

Станом на 30 березня на коронавірус в ЗСУ хворіють 2625 осіб. Загалом за час пандемії одужали 18 277 осіб. Першу дозу вакцини від COVID-19 отримали вже 19,8 тисяч осіб, з них 2249 військових медиків.

Раніше ми повідомляли, що в Україні виявили понад 10 тисяч нових випадків COVID-19.

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Також нагадаємо, в Україні вже двоє людей отримали другу дозу вакцини від COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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