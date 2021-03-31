В Україну додатково поставлять мільйон доз Pfizer – Ляшко

Український уряд отримав підтвердження про поставку додаткових близько мільйона доз вакцини від Pfizer/BioNTech у межах глобальної програми розподілу вакцин COVAX до кінця червня.

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Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі hromadske.

Він зазначив, що 117 000 доз вакцини Pfizer надійдуть в Україну вже в найближчі тижні.

"Плюс сьогодні ми отримали додатково підтвердження від глобальної ініціативи COVAX про виділення Україні ще майже одного мільйона доз вакцини Pfizer, яка буде поставлена траншами до кінця червня", – заявив Ляшко.

Він додав, що незважаючи на тимчасову заборону на експорт вакцин з Індії, панікувати не варто, тому що в Україну починаються поставки вакцин за програмою COVAX.

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"Covishield ми отримали 50 тис. За контрактом до кінця березня мало прийти ще мільйон доз. Потім наступні 500 тис. доз і ще мільйон. Однак зараз у Індії тимчасова заборона на експорт вакцини, але ми не панікуємо, тому що зараз приходить нова вакцина з такою ж платформи – в рамках механізму COVAX", – розповів Ляшко.

Нагадаємо, за словами глави МОЗ Максима Степанова, до кінця травня Україна може отримати від COVAX 1,7 млн доз вакцин від коронавірусу, загалом очікується 8 млн доз.

Ми також писали, що в COVAX припускають, що індійський Serum Institute, який виробляє вакцину CoviShield за ліцензією AstraZeneca, повністю відновить її експорт у травні.

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