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В Україну доправили Благодатний вогонь: онлайн-трансляція з аеропорту

1 травня, 18:45

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Великоднє диво зустріли в аеропорту "Київ", але віряни зустрінуть його трохи пізніше – біля Успенського собору в Києво-Печерській Лаврі

В Україну доправили з Єрусалиму Благодатний вогонь – його привезли представники Української православної церкви.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

Прояв традиційного великоднього дива зустрічають в аеропорту "Київ" (Жуляни). Звідси вогонь доправлять в усі єпархії УПЦ.

Спочатку зустріч Благодатного вогню була запланована на 17:30, але пізніше її перенесли на 19:00 через затримку рейсу.

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Чи перенесли зустріч Благодатного вогню, яка мала відбутися перед Успенським собором Києво-Печерської Лаври близько 23:00, невідомо.

Нагадаємо, що парафії Православної церкви України теж отримають Благодатний вогонь. Його зустрічають 1 травня в міжнародному аеропорту "Бориспіль", а на Великдень, 2 травня, від станції метро "Хрещатик" до Майдану Незалежності в Києві пройде тематична театралізована хода.

Благодатний вогонь сходить напередодні Великодня, у Велику суботу, у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. Це символізує вихід з Гробу "Світла істинного", тобто воскреслого Ісуса Христа.

Цей рік не став винятком, та сьогодні доступ до храму для паломників суворо обмежили через карантин. Дивіться на сайті "Сьогодні", як це відбувалося.

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