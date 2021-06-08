В Україну доставили ще одную партію COVID-вакцини Pfizer

Сьогодні, 8 липня, в Україну доставили нову партію вакцини від коронавірусу. В рамках програми COVAX отримано 117 тис. доз препарату.

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Про це повідомляє пресслужба дитячого фонду ЮНІСЕФ.

"Сьогодні ЮНІСЕФ доставив в Україну: 117 тис. доз вакцини Pfizer-BioNTech від СОVID-19 в рамках нової поставки глобальної ініціативи COVAX" , – сказано в повідомленні.

Зазначається, що всього протягом цього і наступного тижнів в країну доставлять 473 850 доз вакцини Pfizer.

Україна в рамках COVAX вже отримала 590 850 доз Pfizer і 1 072 800 доз вакцини AstraZeneca.

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Як повідомлялося раніше, США передадуть близько 80 млн доз вакцин від коронавірусу іншим країнам. Серед одержувачів буде і Україна.

Крім того, за інформацією ВООЗ, з 1,8 млрд вакцин, введених у всьому світі, лише 0,4% було зроблено в країнах з низьким рівнем доходу.

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