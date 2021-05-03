В Україну повертаються заморозки – прогноз погоди на 4 травня (карта)

При цьому ночі будуть холодними – температура опуститься до +2 градусів. У західних областях навіть можливі невеликі заморозки на грунті

Погода в Україні у вівторок, 4 травня, буде теплою, сухою та сонячною. Синоптики прогнозують істотне підвищення температури. Однак вночі в ряді регіонів можливі заморозки.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Метеорологи відзначають, що ночі будуть холодними – температура опуститься до двох градусів. У західних, північних та центральних областях прогнозуються заморозки 0 ...- 3 ° С на поверхні ґрунту.

В західних областях України температура повітря складе 14-17 градусів тепла. Вночі стовпчик термометра опуститься до двох градусів.

В східних регіонах ситуація буде схожою – вдень +13-18 градусів, вночі +3-8.

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На півночі буде сухо, температура повітря складе 15-19 тепла. В південних областях також опадів не прогнозується. Стовпчики термометрів покажуть +13-15 градусів.

В Києві синоптики прогнозують теплу погоду – 13-15 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Наталія Діденко дала свій прогноз погодина вівторок, 4 травня. За її словами, завтра знизиться температура у всіх областях. Вночі місцями навіть очікуються заморозки. А ось дощі відступлять – майже всюди буде сухо.

Квітень в Україні видався досить холодним, іноді навіть сніжним. Останнього місяця весни варто очікувати температурних гойдалок (тепло і похолодання змінюватимуть один одного) і дощів. "Сьогодні" дізналися у синоптиків прогноз погоди на травень.