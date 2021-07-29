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В Україну йде похолодання – синоптик назвала дату зміни погоди

29 липня 2021 16:35

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У п'ятницю ще буде спекотно, місцями навіть зливи і град – але така погода ненадовго

Погода готує приємний сюрприз українцям

Погода готує приємний сюрприз українцям

Кілька областей України завтра знову накриють грози, можуть бути зливи і град. Водночас спека поки не відступає – буде більше 30 градусів. А похолодання прийде 3 серпня.

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Про це повідомляє в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, і сьогодні, і завтра по Україні "пройдеться" атмосферний фронт (карта).

Це означає періодичні короткочасні грозові дощі, але у будь-який момент дощі можуть перейти у зливи і навіть з градом і шквалистим вітром.

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У західних областях без опадів.

Температура повітря в Україні залишається високою: схід і південь України, а також Дніпро з районами будуть гарячими, 30-34 градуси.

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Чого чекати у Києві

У Києві 30 липня температура повітря трохи знизиться: протягом дня передбачається 27-29 градусів, місцями до +30.

У столиці дощ з грозою передбачається вже сьогодні ввечері і найближчої ночі, 30 липня. Завтра вдень ймовірність опадів зменшиться.

Коли похолодання

"До кінця тижня спека все ж домінуватиме в Україні. А відчутне зниження температури повітря прийде 2 серпня у західні області, а 3 серпня на більшу частину нашої території. Проте схід та південь ще міцно триматимуть в собі гаряче повітря", – додала Діденко.

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В Укргідрометцентрі підтверджують, що з 3 серпня в Україні похолодає – будуть комфортні 23-27 градусів.

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