В Україну йде потепління: як зміниться погода в найближчі дні

Поки в Україні сніг, дощі і нічний мороз, але така погода протримається ще пару днів і вже з 27 березня почне істотно теплішати. При цьому і опадів стане менше.

Реклама

Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У середу, 24 березня, дощі і мокрий сніг в центральних, південних і східних областях. Температура вдень 2-6 тепла, вночі – 1-4 морозу, на заході до -8. У Києві сухо і 4-6 тепла.

У четвер, 25 березня, почне теплішати до 4-8 градусів, на Закарпатті до +10. Дощі та мокрий сніг все там же – в центрі, на сході та півдні. У столиці 7-9 тепла і без опадів.

Реклама

У п'ятницю, 26 березня, 6-8 градусів тепла вдень, а вночі 2-4 морозу. Мокрий сніг тільки на півдні, а в інших областях – сухо. У Києві 7-9 тепла і без опадів.

У суботу, 27 березня, температура повітря в усіх областях підвищиться до +10, на заході до +14 і жодних опадів. У столиці буде сонячно і 8-10 тепла.

Реклама

У неділю, 28 березня, погода зіпсується на заході і частково в центрі – підуть дощі. При цьому температура залишиться в районі 10 градусів тепла. У Києві теж дощ і 8-10 градусів.

У свою чергу провідний синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня в ефірі телеканалу "Україна 24" сказала, що ймовірність істотного потепління до +15 на початку квітня становить 50-70%.

Тим часом в ООН розповіли, як погода і повітря впливають на COVID-19. Коронавірус довше зберігає життєздатність за низьких температур, але відмовлятися від масок під час потепління не варто, оскільки динаміка його поширення пов'язана насамперед із запобіжними засобами, а не з метеорологічними чинниками.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама