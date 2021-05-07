В Україну йде потепління: як зміниться погода у найближчі дні

Найгірша погода очікується на Донбасі – там буде поливати мало не кожен день

/ Фото: Сьогодні

Святкові вихідні в Україні будуть досить холодними, а ось з початку наступного тижня до нас прийде істотне потепління. Найбільше не пощастить жителям східних областей – там дощі з грозами будуть найчастіше.

Реклама

Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У суботу, 8 травня, дощі пройдуть у північних, східних, південних і більшості центральних областей. На заході буде сухо, але зате похолодає до 11-13 градусів. Найтепліше на сході і півдні, 17-22 градуси. У столиці вдень без опадів і 13-15 тепла.

У неділю, 9 травня, практично без дощів, мокро буде хіба що на сході країни. Температура 13-15 тепла, в західних областях потеплішає до 15-18 градусів.

Реклама

У понеділок, 10 травня, дощі з грозами продовжаться в східних областях. У той же час в Україні істотно потеплішає: на заході 20-22 градуса, в інших регіонах 17-20 тепла. У Києві без опадів і до +21.

В тренді Голови МЗС країн Бенілюксу в Києві і рішення Fitch щодо Білорусі – анонси СЬОГОДНІ

У вівторок, 11 травня, у західних, центральних, північних і південних областях 20-22 градуси і без опадів. На сході 15-17 тепла і дощі з грозами.

Реклама

У середу, 12 травня, дощі накриють схід, південь, північ і частину центральних областей. У Києві теж дощ 17-19 градусів. На заході до +22.

Тим часом в Німеччині погодна аномалія – країну раптово засипало снігом.

Снігопад в Золінгені