В Україну йде потепління: прогноз погоди на 13 березня

Однак в декількох регіонах синоптики обіцяють дощі та опади

На більшості території України сьогодні, 13 березня, погода покращиться. Однак в декількох регіонах синоптики обіцяють дощі та опади.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

В східних областях температура повітря складе від 1 до 5 градусів тепла. Вдень без істотних опадів, але можливий сильний вітер. Дощ прогнозується тільки в Дніпрі.

А ось на півночі стовпчики термометрів покажуть від 5 до 8 градусів з позначкою плюс.

В західних областях температура повітря встановиться на рівні від 6 до 11 градусів вище нуля. У більшості регіонів сонячно і без опадів.

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На півдні країни температура повітря буде в межах від 7 до 9 градусів тепла. При цьому в Одесі і Миколаєві очікується дощ.

Тим часом сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазинової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

Крім того, заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко заявив, що погода в перший місяць весни прогнозується нестабільною.

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