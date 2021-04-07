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В Україну йде різке потепління: як зміниться погода і коли чекати до +22

7 квітня, 16:33

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Більше ніякого снігу з дощами – найближчими днями в Україну прийде справжня весна

Зараз захід країни замітає снігом, а ночі стали морозними. Але до вихідних погода налагодиться: опади припиняться і потеплішає до +22.

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Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

Так, у четвер, 8 квітня, в Україні все ще буде негода – дощі на заході та півночі країни. Вдень очікується 6-9 градусів тепла, а вночі 0-2 морозу. У Києві 6-8 тепла і без опадів.

У п'ятницю, 9 квітня, погода налагодиться – ніде опади не прогнозуються, буде сонячно. Повітря вдень прогріється до +10, а от вночі мороз навіть трохи посилиться до -4. У столиці 8-10 тепла вдень і до -1 вночі.

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У суботу, 10 квітня, у західних областях 13-15 тепла, в центрі, на півдні та півночі 11-13, на сході до +10. Вночі все ще мороз до -3. Ніде опадів не очікується.

В тренді
В Україну йде різке потепління: як зміниться погода і коли чекати до +22

У неділю, 11 квітня, практично на всій території країни буде справжня весна – 13-15 градусів, на Донбасі до +17. Потеплішає і вночі до 4-6 градусів вище нуля. Ніяких опадів.

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У понеділок, 12 квітня, потеплішає до 15-18 градусів на всій території України, а на сході доходитиме до 21-22 градусів. У Києві 16-18. Також скрізь буде сухо.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Карпатах вдарив мороз, а гори замело снігом.

Дивіться також у сюжеті, як Європу знову замітає снігом:

Відео: Сьогодні

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погода потепління синоптики прогноз погоди Укргідрометцентр

Джерело: Сьогодні

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