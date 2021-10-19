В Україну йде тепло до +22 градусів! Синоптик потішила прогнозом на найближчі дні

Погода в країні покращиться вже відзавтра, температура повітря почне підніматися

В Україну йде потепління до +22 градусів. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україну йде значне потепління. У найближчі дні місцями температура повітря підвищиться до +22 градусів тепла.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Теплішати почне вже завтра

"20 жовтня, у більшості областей України вулиці наповняться щасливими людьми, які грітимуться при температурі повітря +12+16 градусів", – прогнозує Діденко.

На заході України температура підвищиться до +18 градусів. Холод ще затримається у східних областях, а також в Полтавській та Сумській – там вдень буде +7+11 градусів.

Коли ж буде +22?

Надалі, 21-22 жовтня тепла погода охопить практично територію України. а в західних областях навіть ймовірно місцями +19+22 градуси.

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"Синоптична ситуація зараз виглядає так, що з північного заходу давить потужний циклон, а на півдні Європи розлігся упертий антициклон. Їхнє протистояння зумовить сильний, навіть місцями до штормових поривів, вітер", – додала ДІденко.

Завтра штормове попереджене буде в західних та північних областях України, а надалі практично в усіх регіонах.

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З північного заходу давить циклон, а на півдні Європи розлігся антициклон. Фото: Наталка Діденко

Чи чекати дощів?

Через сильніший вплив антициклону суттєві опади в Україні малоймовірні.

"Хіба може у середу атмосферний зальотний фронт черкнути трохи дощу подекуди в західних областях", – припускає синоптик.

Погода в Києві

У стлиці 20 жовтня дощів не передбачається. Але також потепліє. Протягом дня температура повітря прогріється до +14 градусів.

"Заздрісний південно-східний капосний вітер пробуватиме завадити киянам насолоджуватися теплішим повітрям. Бо його пориви завтра, 21 та 22 жовтня можуть бути сильними, навіть до штормових!", – попереджає Діденко.

Але 21 та 22 жовтня у Києві ймовірно навіть до +18 градусів.

Похолодання повернеться в Україну 23-24 жовтня -"почне заходити холоднюще повітря арктичного походження".

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