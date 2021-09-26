До України йде друге бабине літо: синоптики потішили прогнозом 26 вересня

Сьогодні в Україні буде ідеальна погода для прогулянок і відпочинку на вулиці – без дощу, сильного вітру і холоду

Погода у неділю порадує українців / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні в неділю, 26 вересня, буде переважно суха та тепла погода. Стовпчик термометра сягатиме 23 градусів.

Про це повідомляє Укргірометцентр.

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Згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні невеликий дощ можливий лише в Харківській, Донецькій і Луганській області. В інших реіонах буде сухо. Вітер теж трохи вгамується і буде 7-12 м/с.

Якою буде погода в Україні 26 вересня. Карта Укргідрометцентру

Температура повітря у середньому буде близько 17-20 градусів, найтепліша погода очікується в південних областях – 20-23 градуси. У столиці сьогодні теж відносно тепло – 17 градусів.

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