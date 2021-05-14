До України йде спека: де на вихідних буде під 30 градусів

На українців чекає дуже тепла погода, але будуть і неприємні мокрі сюрпризи

Дівчата біля фонтану / Фото: Сьогодні

На вихідних до України прийде справжнє літо, в деяких областях буде майже 30 градусів тепла. У той же час погоду зіпсують дощі з грозами.

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Про це написала в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Де чекати дощів

Опади в суботу очікуються на заході і півночі України. У неділю дощі пройдуть знову ж в західних областях, з'являться в південній частині та подекуди на Харківщині. Під час дощів подекуди можливі грози.

Вітер очікується південно-західний з переходом в неділю на південно-східний, невеликий або помірний. Хіба що в неділю в західних областях вітер буде поривчастим.

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На вихідних прийде спека

У східних областях очікується 25-28 градусів.

У центральній частині 20-25 градусів.

На півночі протягом дня 18-23 градуси.

У південній частині України 22-27 градусів, в Одеській області 20-24.

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У західних областях 16-22 градуси.

У Києві в суботу пройде дощ, можлива гроза. Температура повітря 19-21 градус. У неділю переважно сухо, температура повітря 21-23 тепла.

Нагадаємо, раніше відомий народний синоптик України Леонід Горбань розповідав у коментарі сайту "Сьогодні", якою буде погода в Україні влітку.