Русский
$ 27,63
33,37
  1. Новини України

До України йде спека: де на вихідних буде під 30 градусів

14 травня, 13:05

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

На українців чекає дуже тепла погода, але будуть і неприємні мокрі сюрпризи

Дівчата біля фонтану

Дівчата біля фонтану / Фото: Сьогодні

На вихідних до України прийде справжнє літо, в деяких областях буде майже 30 градусів тепла. У той же час погоду зіпсують дощі з грозами.

Реклама

Про це написала в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Де чекати дощів

Опади в суботу очікуються на заході і півночі України. У неділю дощі пройдуть знову ж в західних областях, з'являться в південній частині та подекуди на Харківщині. Під час дощів подекуди можливі грози.

Вітер очікується південно-західний з переходом в неділю на південно-східний, невеликий або помірний. Хіба що в неділю в західних областях вітер буде поривчастим.

Реклама

На вихідних прийде спека

У східних областях очікується 25-28 градусів.

В тренді
Медведчук розповів, де знаходиться підслідний депутат Козак
В тренді
ОАСК змусив моряків знову платити хабарі і побори українським чиновникам – Саакашвілі
В тренді
Помилку виявив екіпаж на етапі зльоту. У ДБР назвали головну причину катастрофи Ан-26 під Чугуєвом
Reuters/Vyacheslav Madiyevskyy

У центральній частині 20-25 градусів.

На півночі протягом дня 18-23 градуси.

У південній частині України 22-27 градусів, в Одеській області 20-24.

Реклама

У західних областях 16-22 градуси.

У Києві в суботу пройде дощ, можлива гроза. Температура повітря 19-21 градус. У неділю переважно сухо, температура повітря 21-23 тепла.

Нагадаємо, раніше відомий народний синоптик України Леонід Горбань розповідав у коментарі сайту "Сьогодні", якою буде погода в Україні влітку.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

В Україні подорожчали пиво, горілка і сигарети – Держстат
В Україні подорожчали пиво, горілка і сигарети – ДержстатЕкономіка
"Скоро повернуся, психлікарню зачиняють" – Тетяна Пьянова, яка по-звірячому вбила свою доньку, і рік потому наводить жах у своєму селіУкраїна
Плата за землю – українців хочуть змусити викуповувати свої ділянки або оформляти їх в оренду
Плата за землю – українців хочуть змусити викуповувати свої ділянки або оформляти їх в орендуЕкономіка
Готові до літа? Найближчими днями в Україну прийде 30-градусна спека
Готові до літа? Найближчими днями в Україну прийде 30-градусна спекаУкраїна
"Заробітчан" в армії не буде: ЗСУ відмовляться від короткострокових контрактівУкраїна
Ветерани
Ветерани "Азову" обізвали Киву "ссиклом" через події під студією каналу "Україна 24"Україна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти