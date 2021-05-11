В Україну йде спека, але пощастить не всім: де і коли буде майже +30

Незважаючи на дуже теплу погоду, майже всю Україну будуть поливати дощі з грозами

/ Фото: Pixabay

В Україну прийшли дощі і трохи спаде температура. Але вже з п'ятниці знову почне теплішати і на вихідних на сході та півдні вже буде спека до +28. Водночас найближчими днями Україну заливатимуть грозові дощі.

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Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У середу, 12 травня, на заході країни 21-23 тепла, в інших регіонах 14-17 градусів. Дощі очікуються на півдні, сході, півночі і частково центрі країни. У столиці без опадів і до +16.

У четвер, 13 травня, вже в західних областях спаде температура до 16-18 градусів, а на сході навпаки потеплішає до 22-24 градусів. Дощі з грозами будуть всюди, крім східних областей. У столиці гроза і до +18.

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У п'ятницю, 14 травня, на сході країни потеплішає до +27. У Херсонській, Запорізькій областях та в Криму до +25. В інших областях 18-22 тепла. Знову майже всюди дощі і тільки на сході буде сухо. У столиці гроза і 20-22 тепла.

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У суботу, 15 травня, на Донбасі до +28, на півдні і частково в центрі до +24. Дощі відступлять з півдня, і мокра погода чекає жителів центральних, західних і північних областей. У Києві гроза і 21-23 тепла.

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У неділю, 16 травня, температура буде такою ж, як і в суботу. Дощі чекаємо тільки на заході і півдні країни. У Києві до +23 і без опадів.

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