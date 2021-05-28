В Україні різко зміниться погода. Синоптики розповіли, де будуть грози і град

В Україні сьогодні, 28 травня, очікується погіршення погодних умов. На країну насуваються грози, град і шквальний вітер.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.
Грози прогнозуються по всій території України, крім західних областей. У північних і більшості центральних областей в окремих районах очікується град і шквальний вітер до 15-20 м/с.
У Київській області очікуються грози, місцями град і сильний вітер.
Рівень небезпеки погодних умов – жовтий, це означає потенційну загрозу.
Раніше ми повідомляли, що синоптики обіцяють після дощового і теплого травня пекельну спеку під 40 градусів в червні, але без дощів не обійдеться.
Також нагадаємо, за прогнозом народного синоптика, початок червня в Україні буде дощовим, потім два тижні тепла і сонця, а наприкінці місяця черговий циклон влаштує "потоп".