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В Україні різко зміниться погода. Синоптики розповіли, де будуть грози і град

28 травня, 13:00

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Синоптики оголосили штормове попередження, а також будуть град і грози – прогноз погоди на 28 травня

В Україні сьогодні, 28 травня, очікується погіршення погодних умов. На країну насуваються грози, град і шквальний вітер.

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Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Грози прогнозуються по всій території України, крім західних областей. У північних і більшості центральних областей в окремих районах очікується град і шквальний вітер до 15-20 м/с.

У Київській області очікуються грози, місцями град і сильний вітер.

В тренді
Грози, град і вітер: синоптики попередили про погіршення погоди 28 травня (карта)

Рівень небезпеки погодних умов – жовтий, це означає потенційну загрозу.

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Раніше ми повідомляли, що синоптики обіцяють після дощового і теплого травня пекельну спеку під 40 градусів в червні, але без дощів не обійдеться.

Також нагадаємо, за прогнозом народного синоптика, початок червня в Україні буде дощовим, потім два тижні тепла і сонця, а наприкінці місяця черговий циклон влаштує "потоп".

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