В Україну йдуть грози з дощами. Де чекати негоди найближчими днями

Синоптики прогнозують опади у більшості областей країни, температура коливатиметься від 13 до 22 градусів

Найближчими днями Україну накриють дощі з грозами. При цьому на вулиці буде тепло – до 22 градусів з плюсом.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом синоптиків, у середу, 5 травня, невеликі опади будуть тільки на Закарпатті. Температура повітря в середньому становитиме 17-20 градусів тепла, вітер 7-12 м/с.

У четвер, 6 травня, у центрі та на півдні України пройдуть дощі. Зокрема, погода зіпсується в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Київській, Сумській та Чернігівській областях.

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Температура на заході і півночі буде близько 15-18 градусів, на півдні та сході країни трохи тепліше – 18-22 градуси.

У п'ятницю, 7 травня, дощі з грозами накриють більшу частину країни. Сухо очікується тільки на сході, а також у Херсонській області та Криму.

При цьому на вулиці буде по-весняному тепло: на заході в середньому 15-20 градусів, у центрі і на півночі – 18-20 градусів, на півдні та сході – 20-22 градуси.

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Нагадаємо, квітень в Україні видався досить холодним, іноді навіть сніжним. Але в останній місяць весни варто очікувати температурних гойдалок. "Сьогодні" дізналися у синоптиків прогноз погоди на травень.