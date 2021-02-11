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В Україну йдуть морози до -30: коли чекати потепління?

11 лютого, 12:42

Віталій Андронік , Ігор Тимофєєв

Метеорологи кажуть, що точні прогнози можуть бути максимум на п'ять днів

В Україні триватимуть сильні снігопади, хуртовини, а температура скоро впаде до -26. Держслужба з надзвичайних ситуацій вже попередила про перший і другий рівні небезпеки в деяких областях України. Коли чекати потепління? У питанні розбирався сайт "Сьогодні".

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Морози протримаються як мінімум до 20 лютого. Так вважають в Укргідрометцентрі. Але прогноз може змінитися.

"Це розрахунки на сьогодні, що така погода буде до 20-го. У західних, північних та центральних областях морози можуть і довше протриматися", – зазначає метеоролог Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Річ у тім, що прогнози ще будуть коригуватися. Точні прогнози можуть бути максимум на п'ять днів, а далі процес може піти інакше.

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"Один процес триває 4-5 діб, якщо, наприклад, холодно, а потім все одно має щось змінитися: морози слабшають або навпаки", – додає метеоролог.

Як повідомляли новини "Сьогодні", до України знову йде арктичний холод. Почне істотно холоднішати на найближчих вихідних.

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Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Знову йдуть морози до мінус 30. Що твориться з погодою – пояснює синоптик".

Відео: Сьогодні

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похолодання прогноз снігопад морози гідрометцентр погода в Україні

Джерело: Сьогодні

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