В Україну йдуть морози! Синоптики розповіли, де і коли зіпсується погода

На Україну насуваються морози. Погода ускладниться вже з понеділка, температура місцями опуститься нижче нуля.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Завтра, 18 жовтня, температура по Україні в середньому буде на рівні 8-10 градусів. Вночі прогнозують 2-5 градусів, але в деяких областях будуть морози. Крім того, Львівську, Волинську, Рівненську Житомирську та Чернігівську області накриють дощі.
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Де буде найхолодніше:
- в західних областях вдень +7 +13, вночі -1 +4,
- в північних – вдень +8 +10, вночі +2 +4,
- в східних – вдень +7+13 вночі +2 +5,
- в південних – вдень +10 +14, а вночі +3 +7,
- в центральних – вдень +8 +10, а вночі +3 +7.
Чи перші це морози?
Ні. Цієї осені температура повітря вже опускалася нижче нуля градусів.
8 жовтня в західних областях було -2 градуси. А 9 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський в Карпатах зафіксували -9 градусів.
Крім того, в Карпатах 12 жовтня падало багато снігу. Він засипав гірську місцевість і гірськолижні курорти.
Якою буде погода в Україні в жовтні?
У другій половині місяця заморозки на території країни стануть звичайним явищем. Можливий і сніг: в Карпатах, в північних, східних і місцями в центральних областях.
Середня місячна температура в жовтні буде 7-12 градусів тепла, в Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.
Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.
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