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СЬОГОДНІ Новини України

В Україну йдуть морози! Синоптики розповіли, де і коли зіпсується погода

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
17 жовтня, 11:35
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Місцями температура опуститися до -1 градуса морозу, в більшості областей будуть заморозки
В Україні погіршиться погода.
В Україні погіршиться погода. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Україну насуваються морози. Погода ускладниться вже з понеділка, температура місцями опуститься нижче нуля.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Завтра, 18 жовтня, температура по Україні в середньому буде на рівні 8-10 градусів. Вночі прогнозують 2-5 градусів, але в деяких областях будуть морози. Крім того, Львівську, Волинську, Рівненську Житомирську та Чернігівську області накриють дощі.

Де буде найхолодніше:

  • в західних областях вдень +7 +13, вночі -1 +4,
  • в північних – вдень +8 +10, вночі +2 +4,
  • в східних – вдень +7+13 вночі +2 +5,
  • в південних – вдень +10 +14, а вночі +3 +7,
  • в центральних – вдень +8 +10, а вночі +3 +7.

Чи перші це морози?

Ні. Цієї осені температура повітря вже опускалася нижче нуля градусів.

8 жовтня в західних областях було -2 градуси. А 9 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський в Карпатах зафіксували -9 градусів.

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Крім того, в Карпатах 12 жовтня падало багато снігу. Він засипав гірську місцевість і гірськолижні курорти.

Якою буде погода в Україні в жовтні?

У другій половині місяця заморозки на території країни стануть звичайним явищем. Можливий і сніг: в Карпатах, в північних, східних і місцями в центральних областях.

Середня місячна температура в жовтні буде 7-12 градусів тепла, в Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.

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Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.

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