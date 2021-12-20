В Україну йдуть справжні морози! Де завтра буде найхолодніше (мапа)

У країні буде переважно хмарна погода

Погода в Україні на 21 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 21 грудня, в Україні буде мороз, ожеледиця та хмарність.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Де буде найхолодніше

В Україні температура повітря зменшиться до 3-9 градусів морозу. У Сумській та Чернігівській областях стовпчики термометрів опустяться до 9-12 градусів морозу. Трохи тепліше буде лише у південній частині.

Ожеледиця та сніг

"За дороги та тротуари через морози легально вчепиться підступна ожеледь ", – стверджує синоптик.

Завтра подекуди літатиме невеликий сніг, а десь просто утримуватиметься хмарність.

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Погода в Україні на 21 грудня. Фото: Наталки Діденко

Де чекати на морози

Якщо поглянути на карту України, то зимова погода прийде в країну "трикутником" однією вершиною донизу. Вдарять морози та випаде невеликий сніг у північних областях – це Волинь і надалі на схід до Сумщини.

Нижньою вершиною холодного трикутника стане Черкащина, зима також захопить Хмельниччину, частину Вінниччини на заході та частину Полтавщини на сході. Усього дев'ять областей можуть бути до Нового року вкриті снігом, але не більше ніж 10 см заввишки.

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