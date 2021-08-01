В Україну йдуть похолодання і дощі. Якою буде погода 2 і 3 серпня – прогноз

Українців знову чекають дощі / Фото: Сьогодні
На початку тижня, 2 і 3 серпня, на зміну спеці і сухій погоді в Україну прийде вологе повітря, яке принесе дощі з грозами, місцями з градом і шквалами, а також зниження температури.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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2 серпня
У західних, північних, центральних і південних областях очікується короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території – без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с.
Температура вдень 27-32 градуси, у південних і східних областях 31-36 градусів.
У Києві вдень буде короткочасний дощ і гроза. Температура близько 30 градусів.
3 серпня
У центральних, східних, південних областях та в Карпатах місцями очікуються короткочасні дощі та грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території – без опадів.
Температура в західних, північних і центральних областях вдень 23-28 градусів, на решті території 27-32 градуси.
У Києві 3 серпня без опадів. Вітер північно-західний та західний, 7-12 м/с. Температура вдень 25-27 градусів.
- В Україні нинішнє літо ставить рекорд за рекордом у плані високої температури. Завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначає, що нас чекають нові хвилі спеки.
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