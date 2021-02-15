В Україну йдуть власіївські морози і "вовчі весілля": де буде холодніше за все

Святого Миколу Студійського називали "вовчим сватом", а його день вважається одним із найхолодніших у лютому

В Україні тривають погодні гойдалки – на зміну снігопадам прийшли сильні морози. Тож у вівторок, 16 лютого, в Україні буде без істотних опадів, температура вночі у більшості областей -15-20 °С, на півночі Лівобережжя до 26 °С морозу, вдень -8-13 °С.

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Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє Укрінформ.

16 лютого без істотних опадів; на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме -15-20 °С, на півночі Лівобережжя 21-26 °С морозу, вдень -8-13 °С; у південній частині і на Закарпатті вночі -9-14 °С, вдень -3-8 °С (на Закарпатті 0-3 °С морозу).

У Києві та столичній області 16 лютого хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі у столиці 16-18 °С, вдень 10-12 °С морозу; по області вночі 15-20 °С, вдень 8-13 °С морозу.

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16 лютого вшановується пам’ять праведних Симеона-Богоприємця, Ганни-пророчиці та Власія Кесарійського. На Власія часто бувають великі калюжі. Але тепла погода цього дня рідкість, адже 16 лютого відоме власіївськими морозами, повідомляє Sinoptik.ua.

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У середу, 17 лютого, синоптики обіцяють в Україні без істотних опадів, вдень у північних областях невеликий, у західних областях помірний сніг. Температура вночі 17-22 °С морозу, на крайньому заході, півдні та сході 12-17 °С морозу, вдень -5-10 °С, у західних областях 2-7 °С морозу.

Цього дня вшановується пам’ять преподобного Миколи Студійського. З цього дня починалися звірині (вовчі) весілля, тому святого Миколу Студійського називали "вовчим сватом". Цей день вважається одним із найхолодніших у лютому — стоять сильні морози, та йде сніг.

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18 лютого в Україні очікується невеликий, вночі в Карпатському регіоні, вдень у південно-східних областях помірний сніг, вночі у східних, вдень у північних областях без істотних опадів. Температура вночі -6-11 °С, вдень -3-8 °С, у західних областях вночі та вдень 2-7 °С морозу (вдень на Закарпатті близько 0 °С), у північних областях вночі та вдень 8-13 °С морозу, на північному сході країни вночі -15-20 °С, вдень -11-16 °С.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північний, 5-10 м/с, вдень 18 лютого у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

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У столичному регіоні 17-18 лютого хмарно з проясненнями. 17 лютого вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг; температура вночі -17-22 °С, вдень -5-10 °С. 18 лютого вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів; температура вночі та вдень -8-13 °С. На дорогах ожеледиця.

Упродовж 19-20 лютого в Україні, за прогнозами синоптиків, без опадів, лише у південно-східній частині та на Закарпатті 19 лютого невеликий сніг.

Температура вночі 16-22 °С морозу, на Сумщині до -25 °С, вдень -7-13 °С; у південній частині та на Прикарпатті вночі -10-15 °С (на південному сході 19 лютого 5-10 °С морозу), вдень 2-7 °С морозу (на Закарпатті та півдні Одещини вночі -1-7 °С, вдень 0-5 °С тепла).

У Києві 19-20 лютого без опадів. Температура вночі 16-21 °С, вдень 8-13 °С морозу.

Морози 19 лютого обіцяють бурхливу весну і сухе спекотне літо. А на морози вказувала вода у криницях: якщо вона підіймається, то слід чекати морозної погоди. Також холоди передвіщав північний вітер і зозуля, яка кує на сухому дереві.

20 лютого погоду нашим пращурам передвіщало сонце і хмари: якщо сонце "заходить червоно" — буде холодне літо; хмари високо — на сприятливу погоду.

Нагадаємо, через насування лютих морозів МОН радить розпустити школярів по домівках.

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