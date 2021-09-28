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СЬОГОДНІ Новини України

В Україну йдуть заморозки. Де похолодає найбільше

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
28 вересня, 16:54
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Похолодання очікується вночі 30 вересня і 1-3 жовтня
Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні. Колаж: "Сьогодні"
Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні. Колаж: "Сьогодні"

Вночі 30 вересня і 1-3 жовтня в Україні, крім більшості західних областей та узбережжя морів, очікуються заморозки І рівня небезпеки.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

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У гідрометцентрі також заявили, що заморозки в повітрі будуть і в північно-східних областях 0-3 °C з ІІ рівнем небезпеки.

У Чернівецькій області випав сніг

Раніше ми повідомляли, що в Чернівецькій області на горі Томнатик пішов сніг.

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Гора знаходиться на хребті Томнатикул, в межах Вижницького району Чернівецької області. На вершині гори розташована покинута база радянської радіолокаційної станції "Памір".

Аномальна погода почалася в горах. Фото з соцмереж

"Подих зими: сьогодні на РЛС" Памір", – пишуть у спільноті.

Землю покрило тонким шаром снігу. Фото з соцмереж

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