В Україну йдуть заморозки: якою буде погода на Вербну неділю

Синоптики попереджають про заморозки в Україні на цих вихідних. Крім того, на Вербну неділю дощитиме.
Так, за прогнозами Укргідрометцентру, вночі 24 квітня в західних і північних областях, вночі 25-27 квітня у всіх областях, крім південних, очікуються сильні заморозки – 0-3 градуси (II рівень небезпеки, помаранчевий).
А в південних і центральних областях 24 квітня заморозки обіцяють на поверхні ґрунту – 0-5 градусів (I рівень небезпеки, жовтий).
Також в Київській області вночі 24-27 квітня очікуються сильні заморозки в повітрі – 0-3 градуси (II рівень небезпеки, помаранчевий).
У західних, північних та центральних областях очікуються невеликі короткочасні дощі, на решті території без опадів.
Раніше ми повідомляли, що Карпати замітає снігом.
Також нагадаємо, синоптики попереджають, що на Україну насувається холодний циклон.
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