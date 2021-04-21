Погода продовжує дивувати українців, на вихідних синоптики прогнозують заморозки – яким регіонам готуватися до температурних гойдалок

Синоптики попереджають про заморозки в Україні на цих вихідних. Крім того, на Вербну неділю дощитиме.

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Так, за прогнозами Укргідрометцентру, вночі 24 квітня в західних і північних областях, вночі 25-27 квітня у всіх областях, крім південних, очікуються сильні заморозки – 0-3 градуси (II рівень небезпеки, помаранчевий).

А в південних і центральних областях 24 квітня заморозки обіцяють на поверхні ґрунту – 0-5 градусів (I рівень небезпеки, жовтий).

Також в Київській області вночі 24-27 квітня очікуються сильні заморозки в повітрі – 0-3 градуси (II рівень небезпеки, помаранчевий).

У західних, північних та центральних областях очікуються невеликі короткочасні дощі, на решті території без опадів.

В тренді В Україну йдуть заморозки: якою буде погода на Вербну неділю

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Раніше ми повідомляли, що Карпати замітає снігом.

Також нагадаємо, синоптики попереджають, що на Україну насувається холодний циклон.

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