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В Україну йдуть заморозки: якою буде погода на Вербну неділю

21 квітня, 15:02

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Погода продовжує дивувати українців, на вихідних синоптики прогнозують заморозки – яким регіонам готуватися до температурних гойдалок

Синоптики попереджають про заморозки в Україні на цих вихідних. Крім того, на Вербну неділю дощитиме.

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Так, за прогнозами Укргідрометцентру, вночі 24 квітня в західних і північних областях, вночі 25-27 квітня у всіх областях, крім південних, очікуються сильні заморозки – 0-3 градуси (II рівень небезпеки, помаранчевий).

А в південних і центральних областях 24 квітня заморозки обіцяють на поверхні ґрунту – 0-5 градусів (I рівень небезпеки, жовтий).

Також в Київській області вночі 24-27 квітня очікуються сильні заморозки в повітрі – 0-3 градуси (II рівень небезпеки, помаранчевий).

У західних, північних та центральних областях очікуються невеликі короткочасні дощі, на решті території без опадів.

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В Україну йдуть заморозки: якою буде погода на Вербну неділю
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Раніше ми повідомляли, що Карпати замітає снігом.

Також нагадаємо, синоптики попереджають, що на Україну насувається холодний циклон.

До речі, а ви в курсі, що в Україні набули чинності нові штрафи для пішоходів і навіть велосипедистів? А ось влогер-пенсіонер Дід Панч в курсі. Чому водії та пішоходи дратують один одного і хто з них має рацію? Дивіться новий випуск ютуб-шоу пенсіонера-влогера.

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погода регіони Украина заморозки Вербна неділя
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